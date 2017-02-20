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В Румынии продолжаются акции протеста

Протесты в Румынии. Фото:scanpix/reuters
Cегодня 09:56
Рубрика: За рубежом

Десятки тысяч человек вновь вышли на акцию протеста в центре Бухареста — в ожидании голосования в парламенте, который должен подтвердить отказ от скандального законопроекта об амнистии и декриминализации некоторых коррупционных преступлений.

Правительство, после массовых протестов населения, отозвало законопроект — но этот шаг ещё должны одобрить депутаты- Сейчас все ждут голосования в парламенте. Доверие между народом и правящей партией нарушено. От парламентариев ждут отказа от этого проекта — и тогда уже мы посмотрим, что делать дальше.

На прошлой неделе парламент, в котором большинство принадлежит правящей партии, не стал выносить вотум недоверия правительству, и многие манифестанты опасаются, что отзыв законопроекта может как минимум задержаться, сообщает euronews.

"Это послание нашему правительству — они не могут принимать решения, какие им захочется, необходимо отменить этот закон, защищающий коррупционеров. Я бы хотел, чтобы на следующей неделе протесты стали масштабнее, чтобы люде не отступили, а добились того, что правительство работало ради народа, а не против него", - говорят манифестанты.

На фоне происходящего манифестанты разделились на тех, кто требует немедленной отставки кабинета, и тех, кто считает возможным дать ещё один шанс правительству, проработавшему чуть больше месяца.

Артур Тооман
Редактор

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