Gallup: рейтинг Обамы показывает максимальный в истории раскол в американском обществе

Барак Обама. Фото: AFP/Scanpix

Рейтинг одобрения президента США Барака Обамы, который 20 января передал полномочия Дональду Трампу, говорит о самой высокой поляризации общества за всю современную историю Соединенных Штатов, когда подавляющее большинство демократов воспринимает Обаму положительно, а подавляющее большинство республиканцев — отрицательно.

Такие данные приводятся в опросе института изучения общественного мнения Gallup, сообщило издание The Hill в среду, 25 января.

"В течение президенства Барака Обамы его работу в среднем одобряли 83% демократов и 13% республиканцев", - говорится в отчете.

70%-ная разница рейтинга обходит результат Джорджа Буша, у которого этот показатель составил 61%. У всех остальных президентов разница в одобрении между членами разных политических партий составляла 55% или меньше. При этом в период между президентством Дуайта Эйзенхауэра (1953-1961) и Джимми Картера (1977-1981) эта разница в среднем составляла лишь 34%.

В другом исследовании, которое специалисты Gallup опубликовали в ноябре прошлого года, 77% респондентов заявили о том, что они считают нацию расколотой, что также является рекордным за всю историю показателем.

По поводу будущего влияния Трампа на раскол общества мнения разделились примерно поровну: 49% считают, что при Трампе раскол еще более увеличится, а 44% - уменьшится.