Финская полиция задержала сбежавшего после приговора суда серийного убийцу

Пекка Сеппянен. Фото: Полиция Финляндии/Yle

В субботу финская полиция задержала в городе Йоэнсуу серийного убийцу Пекку Сеппянена, который сбежал во вторник после вынесения ему обвинительного приговора.

Об этом в субботу, 21 января, сообщила служба новостей финского телерадиовещания Yle.

С разрешения суда 51-летний Сеппянен во время судебного процесса находился на свободе, но на оглашение приговора он в суд не явился и был объявлен в розыск.

Слухи о бегстве Сеппянена в Эстонию или Россию не подтвердились, и он был задержан в Йоэнсуу в автомобиле, которым управлял другой человек. Задержанный был доставлен в полицейский участок, а затем в тюрьму для отбытия наказания. Сопротивления он не оказывал.

Уездный суд Северной Карелии 17 января признал виновным 50-летнего Пекку Сеппянена в трех непредумышленных убийствах и пяти покушениях на убийство, нарушении алкогольного законодательства, сутенерстве и нанесении телесных повреждений.

По версии обвинения, Сеппянен в период с 2007 по 2014 год неоднократно на лодке вывозил пьяных знакомых на озеро у своей дачи, после чего переворачивал лодку, а сам плыл к берегу.

Суд приговорил его к 14 годам и шести месяцам лишения свободы и выплате компенсаций в размере 59 000 евро.

Суд вынес приговор 17 января. Полиция после оглашения приговора поехала к дому Сеппянена, чтобы доставить осужденного в тюрьму, но дома его не нашли. Финские СМИ критически отнеслись к решению суда оставить опасного преступника на свободе до завершения судебного процесса.