Миксер: прошения о политическом убежище в Эстонии от российского хакера из группы "Шалтай-Болтай" не поступало

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В интервью Financial Times некий Александр из российской хакерской группы "Шалтай-Болтай" ("Анонимный Интернационал"), публиковавшей с 2013 года в интернете конфиденциальную переписку российских чиновников, рассказал о намерении попросить в Эстонии политическое убежище. По словам министра иностранных дел страны Свена Миксера, официального прошения об этом Эстония не получала.

В Эстонию пока не поступало прошение о предоставлении убежища участнику российской хакерской группировки "Шалтай-Болтай", сообщил Миксер на регулярном брифинге для журналистов во вторник, 7 февраля.

"В данном конкретном случае ни на моем рабочем столе, ни в правительстве нет прошения о предоставлении убежища", - сказал министр.

По информации российского сайта "Росбалт", главным организатором "Шалтай-Болтая" был Владимир Аникеев (Льюис), которого сотрудники ФСБ задержали в октябре 2016 года. Украденную переписку российских чиновников он переправлял своему человеку, находившемуся в Эстонии, который занимался проверкой информации и отбирал то, что будет публиковаться в интернете.

На сайте "Шалтай-Болтай", публикации датируются с ноября 2013 по декабрь 2016 года. Среди них есть, например, переписка, которую вел с помощью телефона премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Журналист Financial Times встретился с человеком по имени Александр в Таллинне в мексиканском ресторане на первом этаже отеля Виру. Александр заявил, что считает себя последним находящимся на свободе членом "Шалтая", однако подтвердить справедливость его слов из независимых источников газета не смогла, сообщает Би-Би-Си. В качестве доказательства своего сотрудничества с группой хакеров Александр предоставил репортеру Financial Times копию переписки, которую тот вел с "Шалтаем", а также свои собственные фотографии с Владимиром Аникеевым.

По словам Александра, он был знаком с Аникеевым с 2003 года. Через десять лет после их первой встречи Аникеев якобы попросил его помочь слить компромат, собранный на высокопоставленных российских чиновников. "Александр утверждает, что никогда не знал точно, каким именно способом добывались файлы, которые обычно поступали с легко взламываемых аккаунтов на популярных бесплатных сервисах типа Gmail, Mail.ru и Яндекс", - сообщает Financial Times.

Что касается мотивации членов "Шалтая", то она, как пояснил Александр, была в значительной степени коммерческой: украденную электронную переписку они продавали в интернете за биткоины. По его оценкам, "Шалтай-Болтай" заработал на своей хакерской деятельности от одного до двух миллионов долларов, при этом большая часть денег ушла на так называемые текущие производственные издержки.

Хакер заявил журналистам, что не знает, сколько именно человек входило в "Шалтай-Болтай", при этом двое членов группы, по его словам, были арестованы вместе с Аникеевым. Александр подтвердил, что знаком с одним из них - Константином Тепляковым. В то же время он заявил, что никогда не слышал о втором - Александре Филинове.

В начале 2016 года Аникеев проинформировал Александра, что у группы появились новые кураторы в спецслужбах. О связи сотрудников ФСБ с группой "Шалтай-Болтай" писал портал "Росбалт".

Вскоре за этим последовали аресты не только хакеров, которых обвинили в неправомерном доступе к компьютерной информации, но и высокопоставленных сотрудников ФСБ. Обвинения в госизмене, как сообщил 1 февраля 2016 года сайт meduza, были предъявлены начальнику отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергею Михайлову и его заместителю Дмитрию Докучаеву. В госизмене подозревают и сотрудника российской компании "Лаборатория Касперского" Руслана Стоянова, об этом сообщило издание "Коммерсант".