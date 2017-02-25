Обвиняемый в мошенничестве российский оппозиционер получил политическое убежище в Финляндии

Флаг Финляндии. Иллюстративное фото. Фото: Scanpix

Попов поулучил вид на жительство на четыре года, вероятно, на основании второстепенной защиты. Она предоставляется на временной основе тем лицам, которые могут по возвращении на родину подвергнуться преследованиям, передает Русская служба YLE.

Попов, попросивший убежища в Финляндии в марте 2016 года, настаивал на том, что в России его преследуют по политическим мотивам.

Попов переехал в Финляндию в 2015 году. Через несколько месяцев после этого российские власти возбудили против него уголовное дело и заочно арестовали. Тогда же Россия потребовала выдачи Попова для судебного разбирательства по делу о сделках с недвижимостью.

В России Попова обвиняют в мошенничестве. По мнению российской стороны, Попов и его супруга нанесли ущерб городскому бюджету Петрозаводска более чем на 10 млн рублей. Попов отрицает все обвинения и считает, что является жертвой политических гонений.

По данным статистики Иммиграционного ведомства, в 2016 году 194 россиянина получили отрицательное решение о предоставлении убежища в Финляндии, а 61 - положительное.