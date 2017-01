В Австралии трое граждан Эстонии попали в ДТП: один человек погиб

В аварии, произошедшей накануне, погиб 25-летний мужчина, который управлял пикапом, передает "Актуальная камера".

При перестроении на другую полосу машина столкнулась с двумя другими автомобилями и врезалась в столб. 22-летняя женщина и 29-летний мужчина, также находившиеся в пикапе, с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что с родственниками погибшего уже связались, чиновники помогли им установить контакт с представителями Австралии.

New Year on Perth roads off to a sad start with the deaths of two people in separate crashes https://t.co/RyIRAl5Vdl pic.twitter.com/cnLYvi9CB9