В Австралии трое граждан Эстонии попали в ДТП: один человек погиб
На западе Австралии в городе Перт трое граждан Эстонии попали в ДТП. Один молодой человек, находившийся в машине, погиб.
В аварии, произошедшей накануне, погиб 25-летний мужчина, который управлял пикапом, передает "Актуальная камера".
При перестроении на другую полосу машина столкнулась с двумя другими автомобилями и врезалась в столб. 22-летняя женщина и 29-летний мужчина, также находившиеся в пикапе, с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что с родственниками погибшего уже связались, чиновники помогли им установить контакт с представителями Австралии.
New Year on Perth roads off to a sad start with the deaths of two people in separate crashes https://t.co/RyIRAl5Vdl pic.twitter.com/cnLYvi9CB9— PerthNow (@perthnow) January 1, 2017
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