Украина может получить безвизовый режим с ЕС к лету 2017 года

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Визовый режим с Евросоюзом для Украины может быть отменен уже в конце весны, а фактически он начнет полноценно работать летом 2017 года.

Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила служба новостей "Радио 4" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Как отмечает издание, в Еврокомиссии и Совете ЕС чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в Евросоюз без виз.

Также подчеркивается, что для разблокирования украинского безвизового режима ЕС должен окончательно одобрить механизм его приостановки. Как ожидается, это должно произойти к концу февраля.

В декабре прошлого года Европейский парламент решил перенести первое чтение вопроса о визовой либерализации для Украины на начало апреля 2017 года. Ранее дата рассмотрения этого вопроса уже переносилась с 18 января на 1 февраля 2017 года. Тогда это объясняли процедурными вопросами.

В четверг Европарламент проголосовал за отмену визового режима с Грузией, который может заработать на практике весной этого года.