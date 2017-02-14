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Премьер Японии заявил о желании поставить точку в проблемах с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 09:07
Рубрика: За рубежом

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вместе с Москвой положить конец проблемам, оставшимся в отношениях между странами после Второй мировой войны.

Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Kyodo.

"Мы разделяем решимость поставить точку в проблемах, оставшихся после войны (в Японии под этим понимают незаключенный мирный договор и вопрос о принадлежности четырех островов южных Курил — прим. "Лента.ру")", — сказал он на ежегодном Общенациональном съезде за возвращение северных территорий (так в Японии называют четыре острова южных Курил).

Он также добавил, для этого необходим новый подход. По словам главы японского правительства, решение проблем не сдвинулось ни на миллиметр за прошедшие 70 лет.

"Заключение мирного договора — непростая задача, но я намерен шаг за шагом идти к ее реализации", — добавил Абэ.

Общенациональный съезд за возвращение северных территорий проходит в стране ежегодно 7 февраля, в нем принимают участие премьер-министр, глава МИД и другие политики.

После окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Главным препятствием является нерешенный спор вокруг южной части Курильских островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи. Токио претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

Сергей Михайлов
Редактор

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