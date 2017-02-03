Мэй призвала взаимодействовать с Москвой, но с "позиции силы"

Выступление Терезы Мэй перед руководством Республиканской партии США 26.01.2017. Фото: AFP/Scanpix

Конфликт между Россией и Западом не является неизбежным и возврата к холодной войне можно избежать, но с Москвой надо взаимодействовать с "позиции силы", считает премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Такой подход Мэй изложила в четверг на совещании руководства Республиканской партии США в городе Филадельфия в преддверии переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщило в пятницу агентство ТАСС.

По оценке главы британского правительства, в подходе к отношениям с Россией "следует обращаться к примеру Рональда Рейгана, который во время переговоров с Михаилом Горбачевым придерживался принципа: "доверяй, но проверяй". "С президентом Владимиром Путиным я бы посоветовала взаимодействовать, но быть настороже", - сказала Мэй.

"В плане конфликта между Россией и Западом нет ничего неизбежного. И нет неизбежности в перспективе возврата к дням холодной войны. Однако нам нужно взаимодействовать с Россией с позиции силы, - продолжала премьер. - Нам следует выстраивать отношения, системы и процессы так, чтобы возможности сотрудничества преобладали над угрозой конфликта".

Она упомянула воссоединение Крыма с РФ и призвала также "давать заверения соседним с Россией государствам, что их безопасность не находится под вопросом".

Говоря о появлении таких новых угроз, таких как терроризм и экстремизм, Мэй упомянула Китай и Россию, назвав их странами с "неглубокими традициями демократии, свободы и соблюдения прав человека". Перед лицом новых вызовов США и Великобритания "не только должны, но обязаны быть лидерами", сказала глава британского правительства.

Она также обвинила руководство России в том, что оно "заявило о включении Восточной Европы в зону своих интересов", и призвала не соглашаться на такую постановку вопроса.

Президент США Дональд Трамп и до выборов, и после них выражал твердое намерение поладить с Россией, невзирая на нападки со стороны своих политических оппонентов-демократов и даже ястребиного крыла собственной Республиканской партии. Готовность к выстраиванию двусторонних отношений подчеркивали и в Москве.

Переговоры Мэй с Трампом состоятся в Белом доме 27 января. Ранее в интервью вещательной корпорации Би-би-си глава британского кабинета проинформировала, что на этой встрече также будут обсуждены ситуация в НАТО и ответ на глобальные вызовы, включая борьбу с терроризмом и конфликт в Сирии. Тем не менее, главной темой переговоров, как ожидается, будут вопросы будущих торговых отношений между США и Великобританией в связи с ее выходом из ЕС.