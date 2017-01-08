Не менее 39 человек погибли в ходе нападения на ночной клуб в Стамбуле

Нападение на ночной клуб Reina в районе Бешикташ произошло в новогоднюю ночь. Фото: Reuters/Scanpix

Как минимум 39 человек погибли и около 40 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

В момент нападения в клубе находились несколько сотен человек.Среди погибших - 16 иностранцев. В настоящий момент полиция ведет поиски нападавшего, передает в воскресенье Би-би-си.

Ранее губернатор Стамбула Васип Шахин сообщал, что один из погибших был полицейским. Он также назвал нападение террористической атакой. Шахин добавил, что нападение совершил один вооруженный человек в костюме Санта-Клауса. По свидетельству хозяина клуба Мехмета Кочарслана, нападавший был вооружен автоматом Калашникова, уточняет lenta.ru.

Турецкий телеканал NTV сообщает, что некоторые посетители клуба в панике прыгали в Босфор, пытаясь спастись.

Клуб был популярен не только среди местных жителей, но и среди иностранцев.

Соболезнования в связи с нападением уже выразили президент США Барак Обама, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отмечает служба новостей "Радио 4".