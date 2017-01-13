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Австрия намерена продлить проверки на границах на неопределенный срок

Проверка грузовиков на восточной границе Австрии. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 10:32
Рубрика: За рубежом

Австрия вслед за Германией намерена продлить контроль на своих границах на неопределенный срок, сообщил глава МВД республики Вольфганг Соботка в интервью немецкой газете Die Welt.

"До тех пор, пока Европейский союз не будет в состоянии защитить свои внешние границы, мы будем принимать в Австрии национальные меры", – приводит слова министра иностранных дел Австрии ТАСС.

"Для обеспечения внутренней безопасности важно знать, кто к нам прибывает. Я ни при каких обстоятельствах не готов идти здесь на риск", – добавил Соботка.

"Возвращение к Шенгену, на мой взгляд, возможно только при условии общеевропейского решения вопроса охраны границ. Я не думаю, что его удастся достигнуть до февраля", – отметил глава МВД Австрии.

ЕС разрешил странам-членам проводить проверки на границах до февраля текущего года. Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер в конце прошлого года, однако, заявил в интервью газете Bild am Sonntag о намерении германских властей выступать в ЕС за продление погранконтроля "в любом случае на много месяцев".

Ирина Киреева
Редактор

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