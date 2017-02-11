В Ираке прошла ротация инструкторов Сил обороны Эстонии

Капитан Райнер Самароков. Фото: Postimees/Scanpix

На этой неделе к службе в Ираке приступила команда инструкторов Сил обороны Эстонии, которая сменила ранее служившую в Ираке команду и в течение последующих шести месяцев будет обучать военнослужащих иракской армии.

Глава команды инструкторов, капитан Филипп Айнсо сообщил, что эстонская команда будет проводить обучение вместе с инструкторами из Латвии, Литвы, Дании, США и Великобритании.

До отправки в Ирак члены команды прошли шестинедельную подготовку в Дании. Эстонская команда будет действовать в провинции Анбар, в составе датского контингента инструкторов, сообщил главный штаб Сил обороны.

Ранее служившая в Ираке команда обучила около 250 военнослужащих вооруженных сил Ирака. Это как подразделения полиции и погранохраны, так и боевые подразделения, прямой задачей которых является освобождение городов и населенных пунктов от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Обучение также прошли подразделения ВВС, которые охраняют базу Аль-Асад, где служат и эстонские военнослужащие. Капитан предыдущей команды капитан Райнер Самароков сказал, что уровень подготовки иракских подразделений сильно различается и требует разного подхода.

"Обучать новых военнослужащих проще, с ними мы добились лучших результатов", - сказал Самароков, по словам которого инструктаж одновременно проводили преимущественно подразделения размером с отделение.

Возглавляемая США международная военная операция по борьбе с ИГ Inherent Resolve стартовала 15 июня 2014 года. Цель операции — оказывать и поддерживать военное сопротивление ИГ, прежде всего в Ираке и Сирии. Руководящие и поддерживающие операцию элементы располагаются также в Бахрейне, на Кипре, в Египте, Израиле, Иордании, Кувейте, Ливане, Катаре, Турции и Саудовской Аравии. Одна из главных задач операции — обучение сил безопасности Ирака.