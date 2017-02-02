Окончательное число жертв лавины в Италии составило 29 человек

Спасательные работы продолжались неделю. Фото: AFP/Scanpix

В результате схода лавины, накрывшей горный отель "Ригопьяно" в итальянской провинции Пескара, погибли 29 человек.

Окончательные данные о числе погибших сообщили в четверг, 26 января, итальянские спасательные службы после завершения работ на месте схода лавины, передает Associated Press.

Спасательные работы продолжались в течение недели, из-под завалов удалось спасти 9 человек. Спасатели также нашли трех живых щенков, которые провели под завалами пять дней.

Результаты вскрытия погибших показали, что большинство из них умерли в результате физических травм, но у некоторых жертв были обнаружены признаки переохлаждения и нехватки кислорода.

Снежная лавина накрыла отель "Ригопьяно" 18 января. Причиной обрушения снега, по всей вероятности, стала серия подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Три землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,5 были зафиксированы в тот же день утром.

Спасательные работы были затруднены большим количеством снега, из-за которого автодорога к отелю была заблокирована. Сообщалось, что спасатели вручную разгребли тонны снега и камней на месте катастрофы.