Марианне Микко отправилась в Турцию в качестве докладчика ПАСЕ

Марианне Микко Фото: Scanpix/Postimees

Руководитель эстонской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Марианне Микко отправилась с рабочим визитом в Турцию в качестве докладчика ПАСЕ для изучения ситуации в стране после неудачной попытки государственного переворота летом прошлого года.

В ходе визита Микко встретится с высокопоставленными политиками, представителями СМИ и некоммерческих организаций, а также оценит выполнение резолюций ПАСЕ, сообщила в понедельник, 9 января, пресс-служба Рийгикогу.

По словам Микко, цель визита — собрать информацию из различных источников о развитии событий в Турции после неудавшейся попытки государственного переворота 15 июля прошлого года. "Особое внимание в докладе уделяется свободе СМИ и свободе слова, а также соблюдению принципов верховенства права. Также необходимо выяснить, как идет процесс написания новой Конституции, насколько обеспечена работа демократических институтов и какова ситуация на юго-востоке Турции [где в последние месяцы обострилось противостояние с курдскими националистами - ред.]", – сказала Микко.

Докладчики ПАСЕ Марианне Микко и Ингеборга Годскесен встретятся с заместителем премьер-министра Турции Тугрулом Тюркешем и министром иностранных дел Мевлютом Чавошуглу, а также с министром внутренних дел, министром юстиции, министром образования, омбудсменом, судьями и прокурорами. Помимо этого, пройдут встречи с членами парламента Турции, с представителями местных самоуправлений, СМИ и некоммерческих организаций.

В ходе рабочего визита в Анкару и Стамбул, который пройдет с 8 по 14 января, докладчики Комиссии ПАСЕ по мониторингу будут отслеживать степень обеспечения демократии, правового государства и прав человека, а также оценят степень выполнения резолюций ПАСЕ Турцией.