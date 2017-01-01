ФОТО: Папа Римский Франциск отслужил рождественскую мессу в Ватикане

Папа Римский Франциск отслужил Рождественскую мессу в Ватикане. Церковная служба прошла под усиленной охраной.

Понтифик отметил, что Рождество стало заложником материализма, и призвал христиан к скромности и смирению в период праздников. Глава католической церкви во время службы напомнил о продолжающихся страданиях детей во всем мире, передает Русская служба "Би-би-си".

Также Папа Римский упомянул в своей речи людей, страдающих от голода, мигрантов, которым приходится сталкиваться со многими опасностями на пути в Европу, и тех, кому пришлось пережить обстрелы сирийских городов - таких как Алеппо.

Служба проводилась при повышенных мерах безопасности. На входе в собор Святого Петра были установлены металлодетекторы.

С рождественской мессы начинается целая серия мероприятий с участием понтифика, посвященных Рождеству. Так, в воскресенье в полдень (в 13:00 по восточноевропейскому времени) он обратится с балкона собора Святого Петра ко всем католикам мира.