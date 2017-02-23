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В Малайзии задержаны две подозреваемые в убийстве Ким Чон Нама

Полиция Малайзии. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 09:51
Рубрика: За рубежом

Полиция Малайзии объявила о задержании второй подозреваемой в убийстве старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына – Ким Чон Нама.

Как сообщил генеральный инспектор полиции страны Халид Абу Бакар, у подозреваемой индонезийский паспорт на имя Сити Айши, на момент задержания она была одна, передает Би-Би-Си.

Южнокорейский телеканал "Чосун" сообщил, что Ким Чон Нам был отравлен с помощью игл с ядом. В репортаже говорилось, что в аэропорту Куала-Лумпура на него напали две женщины, после чего скрылись с места преступления.

В среду была задержана первая подозреваемая – судя по документам, это 18-летняя гражданка Вьетнама. Предположительно, ее сняла одна из камер видеонаблюдения в Куала-Лумпуре.

Сейчас полиция Малайзии ищет еще нескольких иностранных граждан, которые, по словам властей, могут быть причастны к гибели 45-летнего Ким Чон Нама.

На данный момент завершено патологоанатомическое обследование тела умершего, но результаты вскрытия не объявляются.

Многие южнокорейские СМИ придерживаются версии, что за убийством Ким Чон Нама стоит Пхеньян.

Ким Чон Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира, У него и Ким Чен Ына – разные матери.

На четверг по всей КНДР были запланированы массовые гуляния и манифестации по случаю 75-летия покойного Ким Чен Ира.

В последние годы Ким Чон Нам не появлялся в Северной Корее. Сообщается, что большую часть времени он проводил в китайском Макао.

Ирина Киреева
Редактор

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