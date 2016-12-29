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Прием строящегося в Польше парома Toll отложен на начало нового года

Порт Куйвасту. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 17:40
Источник: BNS
Рубрика: За рубежом

Хотя предприятие Tallinna Sadam надеялось принять построенный в Польше паром Toll в конце этого года, прием отложен на начало нового года, а находящаяся на заводе эстонская команда отметит Рождество дома.

"Сегодня [в четверг] поступила информация, что Toll примут в Польше в начале нового года. К сожалению, польский завод не успел завершить все необходимые работы к Рождеству. Находящаяся на заводе команда на рождественские праздники приедет домой, а после рождества вернется на завод", - сказала BNS пресс-секретарь Tallinna Sadam Сирле Арро.

Водные испытания строящегося на турецком заводе парома Tiiu намечены на январь, после этого пройдет около двух месяцев, после которых можно будет принять паром. "Плюс путешествие в Эстонию, то есть, Tiiu ждут весной", - добавила Арро.

Также Tallinna Sadam надеется, что строящийся в Польше еще один паром - Piret - прибудет в Эстонию весной, до начала туристического сезона.

Прибывший из Турции новый паром Leiger рано утром в четверг, 22 декабря, приступил к обслуживанию пассажиров на линии сообщения с Хийумаа. Первый официальный рейс Leiger на линии начался в 6:30, когда он вышел из порта Рохукюла.

Надежда Берсенёва
Редактор

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