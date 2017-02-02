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Аэг на сессии ПАСЕ: приоритет Эстонии – интеграция Украины в ЕС

Райво Аэг призывает Украину активнее бороться с коррупцией. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 09:41
Рубрика: За рубежом

Накануне в Страсбурге на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обсуждалось развитие демократии на Украине. Член эстонской делегации ПАСЕ Райво Аэг, выступивший на заседании, подчеркнул, что приоритет Эстонии – интеграция Украины в ЕС в рамках программы Восточного партнерства.

"Эстония может поделится своим опытом управления демократическим государством и его развития, – сказал Аэг, слова которого в четверг, 26 января, приводит пресс-служба Рийгикогу. – После событий Майдана и выбора Петра Порошенко на пост президента Украина однозначно выбрала путь развития демократического государства, основанного на верховенстве права и правах человека".

Аэг также выразил обеспокоенность в связи с коррупцией на Украине.

"Влияние олигархов и укоренившаяся коррупция во всех сферах жизни препятствуют быстрому изменению законодательства, проведению необходимых реформ и нормальной работе гражданского общества, а также понижают веру людей в честное и прозрачное правление. Особенно тревожной является политическая коррупция и коррупция в судебной системе", – сказал Аэг.

По оценке Аэга, самая важная проблема, которая требует решения – это военный конфликт в Восточной Украине.

На заседании ПАСЕ, которое проходит с 23 по 27 января в Страсбурге (Франция), также будут обсуждаться гуманитарный кризис в Газе и ситуация в Ливане, а также вызовы в сфере безопасности и региональной стабильности Европы. Также планируется обсудить нападения на журналистов и свободу слова в Европе.

Сергей Михайлов
Редактор

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