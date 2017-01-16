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Опрос: большинство британцев предпочитают контроль над иммиграцией свободной торговле с Европой

Иллюстративная фотография. Фото: Toby Melville/Reuters/Scanpix
Cегодня 16:44
Рубрика: За рубежом

Если британцам при выходе из Европейского союза придется выбирать между наличием контроля над иммиграционным потоком в Великобританию и доступом к свободному рынку ЕС, то большинство выберет контроль над границами.

Такие результаты показал социологический опрос, проведенной агентством ORB, сообщило в понедельник, 9 января, агентство Reuters.

По данным опроса, приоритет контролю над иммиграцией готовы отдать 46% британцев, а свободному рынку — 39%. В ноябре прошлого года ситуация была обратной: 43% отдавали приоритет свободной торговле, а 41% — контролю над иммиграцией.

"Опрос ясно показывает, что если мы не можем иметь и то, и другое, то усилению контроля над границами отдает предпочтение все больший процент населения", - сказал гендиректор ORB International Джонни Хилд.

Опрос также показал, что в настоящее время 62% населения страны не одобряют действия правительства в связи с этими переговорами.

Правительство Великобритании заявило, что формальные переговоры о выходе из Европейского союза (т.н. брексит) начнутся в конце марта. Официально на них отводится два года, в течение которых должны быть выработаны условия, на которых Великобритания и ЕС будут строить свои отношения в дальнейшем.

Ключевым условием переговоров станут торговые отношения: ЕС настаивает, что в обмен на беспрепятственный доступ к общему рынку Великобритания должна оставить в силе четыре свободы ЕС, в том числе свободу передвижения людей и рабочей силы.

Референдум о выходе Великобритании из состава ЕС состоялся в июне прошлого года. 52% принявших в нем участе британцев проголосовали за выход страны из сообщества.

Андрей Крашевский
Редактор

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