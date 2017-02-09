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Рекс Тиллерсон утвержден госсекретарем США

Рекс Тиллерсон. Фото: Reuters/Scanpix
Bчера 12:37
Рубрика: За рубежом

Сенат Конгресса США утвердил Рекса Тиллерсона государственным секретарем (министром иностранных дел) Соединенных Штатов Америки.

За утверждение кандидатуры Тиллерсона в среду вечером проголосовали 56 сенаторов, против — 43.

Представители Демократической партии США, которые контролируют 48 мест в Сенате, в основном голосовали против Тиллерсона, но несколько демократов его поддержали, в то время как поддержка республиканцев была единодушной, сообщило издание The Hill.

Накануне голосования демократы попытались прибегнуть к процедурным отсрочкам, но республиканцы заблокировали эту попытку. Тогда сенаторы-демократы попытались убедить хотя бы часть республиканцев выступить против кандидатуры нового госсекретаря, пока Тиллерсон не выскажет свою позицию о президентском указе Дональда Трампа, который временно ограничил иммиграцию и въезд в США из семи стран с преимущественно мусульманским населением. В качестве второго довода демократы приводили нежелание Тиллерсона поддержать новые санкции против России.

Эта попытка также не увенчалась успехом, и бывший гендиректор нефтяного гиганта ExxonMobil, долго работавший в России и получивший несколько лет назад Орден дружбы от Владимира Путина, стал главой американской дипломатии в новой администрации Белого дома.

Кандидатуры в члены кабинета министров выдвигает президент США, но они подлежат утверждению Сенатом. Ранее для утверждения требовалось не менее 60 голосов, но в период администрации Барака Обамы демократы, которые тогда имели большинство в Сенате, изменили процедурные правила, и теперь для утверждения достаточно простого большинства голосов. Впоследствии республиканцы вновь получили большинство в верхней палате американского парламента, и измененные правила теперь упрощают для них борьбу с обструкцией со стороны демократов.

Андрей Крашевский
Редактор

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