Путин посетит Венгрию с визитом 2 февраля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) и президент РФ Владимир Путин. Фото: TASS/Scanpix

Об этом в среду, 1 февраля, сообщила пресс-служба Кремля.

На предстоящих в Будапеште переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном планируется обсудить ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам его визита в Москву 17 февраля 2016 года, отмечается в сообщении.

Ожидается, что особое внимание будет уделено вопросам продвижения крупных совместных проектов в торгово-экономической сфере и укреплению культурно-гуманитарных связей.

Предполагается также обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной проблематики.