Путин посетит Венгрию с визитом 2 февраля
Президент России Владимир Путин в четверг посетит Венгрию.
Об этом в среду, 1 февраля, сообщила пресс-служба Кремля.
На предстоящих в Будапеште переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном планируется обсудить ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам его визита в Москву 17 февраля 2016 года, отмечается в сообщении.
Ожидается, что особое внимание будет уделено вопросам продвижения крупных совместных проектов в торгово-экономической сфере и укреплению культурно-гуманитарных связей.
Предполагается также обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной проблематики.
Там нет комментариев. Будьте первым!