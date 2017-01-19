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Путин и Эрдоган обсудили взаимодействие в Сирии

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 15:11
Рубрика: За рубежом

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии и подготовку к межсирийским переговорам в Астане.

Разговор президентов состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 12 января.

Основное внимание уделено ситуации в Сирии. В сообщении отмечается, что достигнутые при посредничестве России и Турции договоренности между сирийским правительством и умеренной оппозицией о прекращении боевых действий в целом соблюдаются. Стороны также условились продолжить активные совместные усилия по подготовке межсирийских переговоров в Астане.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили дальнейшее восстановление полномасштабных торгово-экономических связей между Россией и Турцией и проведение в ближайшей перспективе заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией под председательством глав государств.

Отношения России и Турции, резко ухудшившиеся после инцидента со сбитым турецкими ВВС российским бомбардировщиком, начали улучшаться летом прошлого года, когда Турция принесла извинения. После поражения сирийской оппозиции в городе Алеппо Россия и Турция в конце декабря 2016 года договорились о выводе отрядов оппозиции из Алеппо, прекращении огня между поддерживаемым Россией сирийским правительством и поддерживаемыми Турцией оппозиционными группировками, а также о переговорах по политическому урегулированию в Сирии, которые должны состояться в январе этого года в казахстанской столице Астане.

Андрей Крашевский
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