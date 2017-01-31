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Трамп подписал указы о снятии ограничений на строительство заблокированных Обамой нефтепроводов

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 20:56
Рубрика: За рубежом

Президент США Дональд Трамп подписал указы, поддерживающие возобновление строительства нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL, которое было остановлено при его предшественнике Бараке Обаме из-за протестов защитников окружающей среды и американских индейцев. Президентские указы не означают автоматического утверждения этих проектов, но показывают намерение администрации способствовать их реализации.

Об этом во вторник, 24 января, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Associated Press.

На церемонии подписании в Овальном кабинете Белого дома Трамп заявил, что это создаст новые рабочие места в США, т. к. нефтепроводы будут построены американскими рабочими из американских компонентов.

"Мы построим наш собственный трубопровод, мы сделаем наши собственные трубы, как мы это делали в прежние времена", - цитирует Трампа издание The Hill.

Строительство трубопровода Dakota Access Pipeline обойдется в 3,8 млрд долларов, по нему нефть из штата Северная Дакота будет поступать в Иллинойс. Согласно проекту, магистраль пересечет реку Миссури возле земель индейцев сиу на границе Северной и Южной Дакоты.

По поводу трубопровода Keystone, который должен связать нефтеносные пески в Канаде с нефтеперерабатывающими заводами в Техасе и Луизиане, Трамп заявил о желании пересмотреть условия соглашения с фирмой, которая реализует проект. "Мы собираемся пересмотреть некоторые условия и, если они захотят [их принять], мы посмотрим, сможем ли мы построить этот трубопровод. Много рабочих мест, 28 000 рабочих мест. Отличных рабочих мест в строительстве", - добавил президент.

Оба трубопровода сталкивались с активными протестами экологов, указывающими на большие риски их строительства для окружающей среды, а также на то, что в результате будут уничтожены священные для индейцев места.

В конце прошлого года предыдущий президент США Барак Обама решил рассмотреть альтернативные маршруты прокладки трубопровода в Северной Дакоте и отказаться от проекта трубопровода Keystone XL, потому что он "не отвечает интересам национальной безопасности США".

Трамп также подписал указы, которые мотивируют строителей использовать трубы американского производства, а также ускоряют выдачу разрешений на строительство и оценку экологических рисков при инфраструктурных проектах.

О решении президента одобрительно отозвались представители нефтяной отрасли, спикер нижней палаты Конгресса Пол Райан и сенатор-демократ от штата Северная Дакота Хейди Хейткамп.

Экологи осудили действия Трампа как создающие серьезную угрозу чистому воздуху, чистой воде и климату.

Андрей Крашевский
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