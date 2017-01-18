Трамп: не знаю, смогу ли я поладить с Путиным

Дональд Трамп на своей первой пресс-конференции Фото: ABC News

Избранный президент США Дональд Трамп на первой после выборов пресс-конференции допустил, что ему не удастся наладить отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Однако он надеется на это и спокойно относится к российским кибератакам.

"Если Путину нравится Дональд Трамп, я считаю, что это актив, а не обязательство, поскольку у нас ужасные отношения с Россией", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на первой после ноябрьских выборов пресс-конференции в Нью-Йорке, передает Русская служба Би-би-си.

До сих пор Трамп предпочитал отвечать на вопросы, в том числе в связи с возможным вмешательством России в избирательную кампанию в США, исключительно в своем "Твиттере".

"Я не знаю, удастся ли мне поладить с Владимиром Путиным. Я надеюсь, я смогу. Но есть большая вероятность, что я не смогу", - заявил Трамп на фоне сообщений о том, что российские спецслужбы могли собирать компромат не только на его соперницу на выборах Хиллари Клинтон, но и на него самого.

Трамп также сказал, что сотрудничество с властями России можно наладить в борьбе с запрещенным в России и других странах "Исламским государством". При этом он вспомнил о том, как Клинтон на посту госсекретаря США заявляла о "перезагрузке" отношений с Россией, и сказал, что сейчас "кнопки "перезагрузки» нет": "Мы либо поладим, либо нет".

Комментируя выводы спецслужб США о причастности российских властей и лично Путина к кибератакам и вмешательстве в американскую избирательную кампанию, Трамп заявил, что хакерские атаки осуществляет не только Россия, а Демократической партии следовало лучше защищать свои компьютеры.

"Что касается хакерских атак, я думаю, что это сделала Россия. Но и другие страны, и другие люди делают это", - сказал Трамп.

По словам Трампа, он не верит, что Путин заинтересован в дальнейших хакерских атаках. "Он не должен был этого делать. И он не будет это делать. Россия будет иметь гораздо больше уважения к нашей стране, когда я возглавлю ее", - сказал избранный президент США.

Незадолго до начала первой пресс-конференции Трампа о возможной причастности Путина к хакерским атакам спросили бывшего главу компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона, который номинирован на пост госсекретаря США. Отвечая вопрос, считает ли он, что хакерские атаки были санкционированы лично президентом России, Тиллерсон сказал, что еще не располагает достаточной информацией по этому вопросу.

Трамп прокомментировал готовность налаживать отношения с Путиным в тот же день, когда американские СМИ сообщили, что российские спецслужбы якобы могли собирать компромат не только на Клинтон, но и на самого Трампа.

Накануне пресс-конференции телекомпания Си-эн-эн сообщила, что на прошлой неделе. когда спецслужбы США представляли доклад о причастности России к кибератакам во время избирательной компании США, ему выдали приложение на двух страницах. Издание BuzzFeed позже опубликовало файл с записями о слежке за Трампом в Москве, якобы сделанными бывшим британским разведчиком, который поделился информацией со спецслужбами США.

Еще до начала выступления избранного президента перед журналистами пресс-секретарь штаба Трампа Шон Спайсер взял микрофон и назвал публикацию BuzzFeed "крайне безответственным" и "враждебным" поступком. Сам Трамп на пресс-конференции пообещал привлечь издание к ответу.

Еще раньше Трамп писал в "Твиттере", что Москва не могла получить рычаги давления на него, а сообщение о сборе компромата российскими спецслужбами назвал чушью и фальшивкой. В одном из твитов он предположил, что утечка "фейковых новостей" имела целью навредить ему, и задал риторический вопрос: "Мы что, живем в нацистской Германии?"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также в среду назвал чушью сообщения о сборе компромата на Трампа.