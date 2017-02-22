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Флинн: в разговоре с российским послом я не пересек черты

Майкл Флинн. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 09:42
Рубрика: За рубежом

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, который был вынужден в понедельник подать в отставку из-за контактов с российским послом в Вашингтоне, заявил, что не совершил ничего предосудительного, а лица, передавшие информацию о его переговорах в СМИ, совершили преступление.

Об этом Флинн заявил в интервью изданию Daily Caller, которое он дал за несколько часов до объявления о его отставке.

"Если бы я [пересек черту в состоявшемся в декабре прошлого года разговоре с российским послом], ФБР бы сразу в меня вцепилось, меня лишили бы доступа к секретной информации", - сказал Флинн.

По его словам, в разговоре шла речь не о санкциях, а о том, что новая администрация изучит ситуацию в связи с решением тогдашнего президента Обамы выслать 35 российских дипломатов. "Я никогда не говорил, что мы изучим санкции или что-то в этом роде", - пояснил Флинн.

При этом он подчеркнул, что передача СМИ секретной информации является преступлением. "В некоторых из этих случаев мы говорим о вещах, изъятых из секретной системы и переданных репортеру. Это преступление. Вы называется это утечкой, но это преступление", - сказал бывший советник президента по национальной безопасности.

Озабоченность участившейся практикой передачи в СМИ секретной информации также выразил президент США Дональд Трамп и председатель парламентского комитета по разведке Девин Нуньес (Республиканская партия), который назвал утечки информации по Флинну частью сложившейся системы.

"Создается впечатление хорошо скоординированного нападения на Флинна и других лиц в администрации [Белого дома]", - сказал он.

Между тем ряд конгрессменов, в том числе и от Республиканской партии, призывают провести полное расследование связей нынешней администрации Белого дома с Россией, передает Русская служба Би-би-си.

Республиканец Джон Маккейн, глава сенатского комитета по вооруженным силам, назвал отставку Майкла Флинна "печальным примером дисфункции теперешнего аппарата национальной безопасности" и добавил, что это вновь поднимает вопрос о российской политике Трампа.

Адам Шифф, конгрессмен от Демократической партии, сказал, что и после отставки Флинна остается множество вопросов о связях между кампанией Трампа и Россией. Демократы Джон Конйерс и Элайджа Каммингс требуют, чтобы министерство юстиции и ФБР устроили конгрессменам закрытый брифинг о деле Флинна.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что Флинн ушел в отставку вечером в понедельник по требованию Трампа в связи с утратой доверия, поскольку он не сообщил точного содержания своих контактов с российским послом. Сначала Флинн отрицал, что тема санкций всплывала в этих контактах, а затем признал, что такое могло произойти, и он по неосторожности предоставил вице-президенту и другим лицам неполную информацию относительно этих разговоров.

Компрометирующую информацию на Флинна публиковали новостные издания со ссылкой на анонимные правительственные источники.

Андрей Крашевский
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