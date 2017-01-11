Уволенный после визита Трампа экс-министр финансов Мексики возглавит МИД страны

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето (справа) поздравляет Луиса Видегарая Касо с новым назначением. Фото: Reuters/Scanpix

Бывший глава министерства финансов Мексики, который был отправлен в отставку после организованного им визита в страну Дональда Трампа, занявшего жесткую позицию по вопросу миграции, вернется в правительство в качестве министра иностранных дел.

О назначении Луиса Видегарая Касо министром иностранных дел Мексики в среду, 4 января, объявил на пресс-конференции президент латиноамериканской страны Энрике Пенья Ньето, сообщило агентство ТАСС.

"Поскольку 20 января в США произойдет смена власти, задачей ведомства будет ускорение диалога и контактов для того, чтобы с первого дня работы новой администрации можно было установить фундамент для конструктивной работы — работы, которая позволит укрепить наши двусторонние связи в области безопасности, миграции, торговли и инвестиций", - сказал он журналистам.

В начале сентября Видегарай подал в отставку на фоне критики вокруг организованного им визита в Мексику Дональда Трампа, который в тот момент являлся кандидатом на пост президента США. В Мехико надеялись, что в ходе поездки Трамп смягчит свои резкие высказывания в отношении Мексики и прибывающих из этой страны нелегальных мигрантов.

Однако по окончании визита кандидат от Республиканской партии вновь выступил с непримиримыми заявлениями. Он пообещал своим сторонникам, что в случае избрания на пост президента заставит Мексику оплатить строительство стены на границе двух государств для защиты от притока нелегалов.

Итоги визита Трампа в Мексику вызвали волну критики в латиноамериканской республике. Представители большинства политических сил этой страны призвали Пенью Ньето потребовать от будущего главы Белого дома извинений за его слова в адрес мексиканцев.