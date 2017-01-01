logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

ФОТО: самолет Минобороны РФ с артистами и тележурналистами разбился на пути в Сирию: погибли 92 человека (2)

Bчера 10:00 Обновлено 20:32
Рубрика: За рубежом

Утром 25 декабря сразу после взлета из аэропорта Адлера разбился Ту-154 российского Минобороны. На самолете летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии. Их сопровождали съемочные группы Первого канала, НТВ и "Звезды". Всего на борту находились 84 пассажира, в том числе врач Елизавета Глинка, и восемь членов экипажа.

Самолет Ту-154 (бортовой номер RA-85572) вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский в 0:38 по восточноевропейскому времени. Он приземлился в Сочи для дозаправки - и в 4:20 вновь поднялся в воздух. Через 20 минут борт пропал с радаров во время набора высоты; позднее стало известно, что он упал на седьмой минуте полета. Спасатели нашли обломки самолета в полутора километрах от берега Черного моря на глубине 50-70 метров, передает "Медуза".

При этом сообщается о значительном разбросе поля обломков: по данным источника "Интерфакса", масляное пятно и тела погибших обнаружены в 6-8 километрах от берега, некоторые личные вещи находившихся на борту — в 14 километрах.

Причины катастрофы пока неизвестны. Судя по опубликованной записи переговоров с диспетчером, у экипажа не возникло никаких проблем перед взлетом в Сочи. При этом, как сообщает "Лайф", Ту-154 должен был дозаправляться в Моздоке, но выбрал другой аэродром из-за плохих погодных условий. Погода в Сочи была хорошей, уточнили в Росгидромете.

На борту находился ансамбль песни и пляски Минобороны РФ имени Александрова: 68 артистов летели на новогодний концерт, который должен был пройти на российской базе Хмеймим в Сирии. Их сопровождали тележурналисты Первого канала, НТВ и "Звезды", по три человека в каждой съемочной группе. Также в списке пассажиров, который опубликовало Министерство обороны РФ, находится врач и филантроп Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Гибель Елизаветы подтвердил ее муж Глеб Глинка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полета, начались допросы руководителей полета и сбор документации разбившегося борта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что понедельник, 26 декабря, в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы.

В мае этого года в Таллинне должен был пройти концерт ансамбля имени Александрова, но Министерство обороны Эстонии отказалось выдать коллективу разрешение на въезд. Ранее концерты были отменены в Латвии и Литве.

Виктор Сольц
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 25.12.2016 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В волости Вяйке-Маарья Рождество отметили веселым десятиборьем
 foto
"Радио 4" и телеканал ETV дали старт благотворительным марафонам
 foto
Журнал Science признал исследование эстонских генетиков одним из научных прорывов года

Зарубежные новости

foto
В Москве прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
 foto
"АК": жители Берлина о трагедии на рождественской ярмарке
 foto
ERR в Москве: эксперты не верят, что убийство посла повлияет на отношения между Россией и Турцией