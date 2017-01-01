ФОТО: самолет Минобороны РФ с артистами и тележурналистами разбился на пути в Сирию: погибли 92 человека

Утром 25 декабря сразу после взлета из аэропорта Адлера разбился Ту-154 российского Минобороны. На самолете летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии. Их сопровождали съемочные группы Первого канала, НТВ и "Звезды". Всего на борту находились 84 пассажира, в том числе врач Елизавета Глинка, и восемь членов экипажа.

Самолет Ту-154 (бортовой номер RA-85572) вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский в 0:38 по восточноевропейскому времени. Он приземлился в Сочи для дозаправки - и в 4:20 вновь поднялся в воздух. Через 20 минут борт пропал с радаров во время набора высоты; позднее стало известно, что он упал на седьмой минуте полета. Спасатели нашли обломки самолета в полутора километрах от берега Черного моря на глубине 50-70 метров, передает "Медуза".

При этом сообщается о значительном разбросе поля обломков: по данным источника "Интерфакса", масляное пятно и тела погибших обнаружены в 6-8 километрах от берега, некоторые личные вещи находившихся на борту — в 14 километрах.

Причины катастрофы пока неизвестны. Судя по опубликованной записи переговоров с диспетчером, у экипажа не возникло никаких проблем перед взлетом в Сочи. При этом, как сообщает "Лайф", Ту-154 должен был дозаправляться в Моздоке, но выбрал другой аэродром из-за плохих погодных условий. Погода в Сочи была хорошей, уточнили в Росгидромете.

На борту находился ансамбль песни и пляски Минобороны РФ имени Александрова: 68 артистов летели на новогодний концерт, который должен был пройти на российской базе Хмеймим в Сирии. Их сопровождали тележурналисты Первого канала, НТВ и "Звезды", по три человека в каждой съемочной группе. Также в списке пассажиров, который опубликовало Министерство обороны РФ, находится врач и филантроп Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Гибель Елизаветы подтвердил ее муж Глеб Глинка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полета, начались допросы руководителей полета и сбор документации разбившегося борта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что понедельник, 26 декабря, в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы.

В мае этого года в Таллинне должен был пройти концерт ансамбля имени Александрова, но Министерство обороны Эстонии отказалось выдать коллективу разрешение на въезд. Ранее концерты были отменены в Латвии и Литве.