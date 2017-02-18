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Российский адвокат Сноудена назвал спекуляциями сообщения о выдаче своего подзащитного США

Эдвард Сноуден. Фото: AP/Scanpix
Cегодня 11:33
Рубрика: За рубежом

Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, назвал спекуляциями сведения ряда западных СМИ о том, что Москва рассматривает вопрос о выдаче беглого американца Вашингтону "в качестве подарка Трампу".

"У России нет никаких законных правовых оснований для выдачи Сноудена. Все эти разговоры - обычные спекуляции. Кто-то желаемое выдает за действительное", - сказал он в субботу "Интерфаксу".

"Кому-то в Вашингтоне, США очень хочется, чтобы ни в чем не виновного человека отдали в Соединенные Штаты", - добавил адвокат.

"Эдвард Сноуден живет на территории России абсолютно законно, никаких правил и законов не нарушает, и кто бы ни упражнялся в этих спекуляциях, могу сказать только одно: Россия не имеет никаких малейших оснований для передачи его в США", - заявил Кучерена.

"Россия не торгует людьми и правами человека, хотя американские спецслужбы постоянно пытаются втягивать нас в различные провокации", - сказал он.

Адвокат напомнил, что бывшему сотруднику ЦРУ и АНБ предоставлен вид на жительство в РФ. "И тот статус, который он сегодня имеет на территории России, позволяет ему пользоваться всеми правами и обязанностями, которые имеют граждане РФ", - подчеркнул Кучерена.

Как сообщил в субботу американский телеканал NBC, разведка США узнала, что Россия рассматривает возможность выдачи Сноудена в качестве "подарка" президенту США Дональду Трампу. При этот телеканал отметил, что Трамп ранее называл информатора АНБ "шпионом" и "предателем", который заслуживает казни.

Эдвард Сноуден несколько лет назад обнародовал секретные материалы о деятельности спецслужб, что вызвало ряд международных скандалов. В частности, выяснилось, что Агентство национальной безопасности США прослушивало телефонные разговоры 35 высокопоставленных лиц различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель. В США Сноудену заочно предъявлены обвинения в шпионаже и хищении государственной собственности.

Сноуден покинул США и обосновался в Гонконге в мае 2013 года. Тогда же он опубликовал информацию о секретных операциях спецслужб США по слежке в интернете и прослушиванию телефонных разговоров в разных странах.

С 23 июня до 1 августа 2013 года Сноуден находился в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. Он не смог вылететь на Кубу из-за того, что его паспорт аннулировали власти США. 1 августа 2013 года Сноуден получил документ о предоставлении ему временного убежища на один год и в тот же день покинул аэропорт.

Экс-сотрудник спецслужб США получил вид на жительство в России на три года 1 августа 2014 года. Сноуден официально имеет работу в РФ, что по российским законам является основанием для получения вида на жительство.

18 января 2017 года официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российские власти продлили Сноудену вид на жительство в РФ еще на два года.

 

Надежда Берсенёва
Редактор

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