Трамп: скандал с российскими хакерами — охота на ведьм

Дональд Трамп Фото: AFP/Scanpix

По словам избранного президента США Дональда Трампа, скандал по поводу предполагаемого вмешательства российских хакеров в американскую избирательную кампанию — это политическая охота на ведьм. Она проводится его противниками, которые стыдятся понесенного ими поражения на президентских выборах осенью 2016 года.

Такое заявление Трамп сделал в телефонном интервью изданию The New York Times в пятницу, 6 января, за несколько часов до брифинга с руководством американских разведслужб по поводу российских хакеров.

Трамп подчеркнул политическую подоплеку этой истории. "Китайские хакеры относительно недавно получили 20 млн имен госслужащих, - сказал он, имея в виду взлом компьютеров правительственной кадровой службы в конце 2014 года. - Почему никто об этом не говорит? Это политическая охота на ведьм".

При этом избранный президент США добавил, что он не поддерживает хакерские атаки. "Тем не менее, я не хочу, чтобы другие страны совершали хакерские атаки на нашу страну. Они проникли в Белый дом. Они проникли в Конгресс. Мы превратились в хакерскую столицу мира", - сказал он.

По мнению Трампа, идущая шумиха вокруг российских хакеров связана со стыдом, который испытывают его проигравшие оппоненты из Демократической партии. "Они потерпели очень тяжелое поражение на выборах. Я победил в большем числе округов, чем Рональд Рейган, - сказал он. - Они чувствуют себя очень неловко из-за этого. В какой-то степени, это охота на ведьм. Они просто сосредоточились на этом".

Трамп также указал на нестыковки в расследовании нападений. "Национальный комитет Демократической партии не позволил им [ФБР - ред.] увидеть серверы [которые были взломаны хакерами -ред.]. Как можно быть уверенным в хакерской атаке, если даже к серверам не было доступа?". В последние дни между ФБР и демократами разразилась перепалка по этому вопросу: ФБР утверждало, что им отказали в неоднократных просьбах осмотреть серверы, а в Демократической партии заявили, что ФБР никогда не обращалось с таким запросом. В итоге выводы ФБР были основаны на расследовании, проведенном частной фирмой по заказу демократов.

По мнению Трампа, также необоснованно игнорируются выявленные хакерами обстоятельства, компрометирующие Хиллари Клинтон и высопоставленных чиновников из ее избирательного штаба. Он напомнил о вопросах для внутрипартийных дебатов кандидатов в президенты от Демократической партии, которые Донна Бразил — комментатор CNN и сторонница Клинтон — заранее передала избирательному штабу демократки.

"Почему на это никто не жалуется?" - спросил Трамп.

Он добавил, что с нетерпением ждет брифинга с главами американских разведслужб, но напомнил о "большом количестве ошибок", допущенных ими в прошлом, частности, в связи с нападением на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Трамп также назвал ошибочное заключение о существовании в Ираке оружия массового уничтожения "одной из крупнейших ошибок за все времена".

По словам Трампа, он с нетерпением ждет возможности работать с разведслужбами в качестве президента и одобрительно отозвался о людях, которых он назначит возглавлять эти службы. "У нас есть отличные люди, которые займут эти должности. Я рассчитываю на очень хорошие отношения с ними", - сказал избранный президент США.

Уходящая администрация Барака Обамы официально обвинила Россию во вмешательстве в избирательный процесс в США, опираясь на оценки американских разведслужб. По их утверждению, российские хакеры взломали компьютеры Национального комитета Демократической партии США, а затем передали компрометирующие материалы для публикации организации Wikileaks. По мнению Белого дома, это помешало кандидату от демократов Хиллари Клинтон победить на выборах, которые выиграл республиканец Дональд Трамп. В России категорически отрицают эти обвинения.