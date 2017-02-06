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Комиссия по иностранным делам отправила делегацию в Турцию

Собор Святой Софии в Стамбуле. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 13:18
Источник: BNS
Рубрика: За рубежом

Делегация комиссии Рийгикогу по иностранным делам начала четырехдневный официальный визит в Турцию для укрепления отношений между Эстонией и Турцией, а также для изучения миграционной ситуации на турецко-сирийской границе.

"Отношения между Эстонией и Турцией традиционно крепкие. Мы хотели бы, чтобы благодаря этому визиту они стали еще крепче, – сказал председатель комиссии Марко Михкельсон. – Турция для нас – важный союзник по НАТО и с 2015 года полноценный член расположенного в Таллинне центра киберзащиты НАТО".

По словам Михкельсона, сейчас особенно важно укрепить отношения с Анкарой. "Турция играет решающую роль в обеспечении безопасности и стабильности региона, решении миграционного кризиса и в борьбе с терроризмом", – сказал он, добавив, что при этом в государстве обозначились вызывающие тревогу сдвиги как в отношении прав человека, так и свободы слова.

В Анкаре делегация комиссии по иностранным делам планирует встретиться с коллегами из парламента и Министерства иностранных дел Турции. Встречи в Стамбуле будут посвящены экономическим отношениям между странами, которые стали более тесными за последнее десятилетие.

Во время визита делегация также планирует посетить располагающийся на границе Сирии город Газиантеп. Там делегация получит обзор деятельности Международной организации по миграции на турецко-сирийской границе.

Помимо этого, планируется посетить проект помощи "Small Projects Istanbul", на который Эстония выделяла средства. Там сотни сирийских детей-беженцев обучаются языку, а женщины могут зарабатывать рукоделием. Также комиссия посетит центр воссоединения семей, созданный на средства посольства Германии, и обсудит вопросы переселения беженцев.

Наряду с председателем комиссии Марко Михкельсоном, в визите также участвуют члены комиссии Лийза Овийр, Андрес Херкель и Хенн Пыллуаас.

Андрей Крашевский
Редактор

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