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Президент Мексики: мы не будем платить за стену на границе с США

Американский пограничный патруль на мексиканской границе. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 08:21
Рубрика: За рубежом

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето осудил решение лидера США Дональда Трампа о строительстве стены на границе между двумя странами и заявил, что Мексика не будет за нее платить.

В то же время он отметил, что мексиканское правительство сделает все возможное для защиты прав своих граждан на территории США, передает в четверг, 26 января, Би-би-си.

Многие политические деятели Мексики подвергли критике решение президента Трампа и призвали Энрике Пенья Ньето отменить запланированный на конец месяца визит в США, где должна состояться его встреча с Дональдом Трампом. Оппозиционные политические деятели называют решение президента США враждебным актом.

Ранее президент Трамп подписал указ о строительстве стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой. Он по-прежнему настаивает, что платить за стену в итоге будет Мексика.

В среду в интервью ABC News Трамп заявил, что Мексика "абсолютно, на 100%" возместит США стоимость стены.

"Мы начнем эти переговоры довольно скоро. И нам - в какой-то форме - возместит расходы Мексика", - заявил Трамп.

Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, такая защитная стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов" в Соединенные Штаты.

Сергей Михайлов
Редактор

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