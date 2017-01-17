Украинскими портами будет руководить латыш

Одесский морской порт. Фото: Reuters/Scanpix

Об этом во вторник, 10 января, сообщило агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам главы ведомства Владимира Омеляна, это решение принято в рамках комплексной реформы морской отрасли, а также из-за проблем на предприятии, которое "остается образцом неэффективности, коррупции и злоупотреблений". До назначения Вецкаганса обязанности руководителя Администрации морских портов Украины будет выполнять Сергей Гронский.

По данным Министерства инфраструктуры Украины, Вецкаганс — гражданин Латвии, имеет более 16 лет успешной деятельности в управлении предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг. Занимал должности члена правления, вице-президента "Латвийского пароходства", члена правления крупнейшего портового терминала по обработке насыпных и генеральных грузов в странах Балтии Rigas Centralais Terminals, председателя правления Riga Container Terminal.

Администрация морских портов является унитарным предприятием, в которое входят 13 филиалов в морских портах Украины. В АМПУ работают более 8000 человек.

Это не первый случай, когда на важные посты на Украине в последние годы назначаются иностранцы. В частности, министерство экономического развития страны возглавлял литовец Айварас Абромавичус, Национальную полицию — гражданка Грузии Хатия Деканоидзе, а министерство здравоохранения — грузин Александр Квиташвили. К настоящему времени все они подали в отставку.

Эстонка Яаника Мерило некоторое время работала советницей Абромавичуса, затем — советницей мэра Львова, а в августе 2016 года стала советницей мэра Днепра.