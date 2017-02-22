В Госдуме подтвердили намерение России укреплять оборону Сербии
Россия продолжит оказывать военную помощь Сербии для поддержания ее политики "защищенного военного нейтралитета", заявил замсекретаря Генсовета "Единой России", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Об этом Железняк сказал в интервью, опубликованном в среду, 15 февраля в сербской ежедневной газете "Информер", передает Интерфакс.
"Сербия неизменно привержена политике "защищенного военного нейтралитета" и укрепление ее военно-технического потенциала дает гарантии безопасности народу Сербии и всему сербскому миру. Усиление сербской оборонной мощи является важным фактором в установлении военно-политического баланса в регионе и успешного, а главное мирного преодоления процессов политической турбулентности, которые сейчас происходят на глобальном уровне, в странах Европейского Союза и на Балканах", - сказал Железняк.
Железняк отметил политическую важность развития и модернизации вооруженных сил Сербии, но не стал раскрывать конкретные объемы российской военной помощи.
"Что же касается конкретных наименований, количества и сроков поставок истребителей, танков, другой бронетехники, систем ПВО и иных видов вооружений российского производства, то этот вопрос находится в компетенции соответствующих профессиональных структур. Уверен, что они успешно справятся с модернизацией и техническим оснащением сербской армии", - заявил политик.
В последние месяцы поступают сообщения об активизации военно-технического сотрудничества России и Сербии. В конце декабря стало известно, что Россия безвозмездно передаст Сербии шесть многоцелевых истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 и 30 боевых машин БРДМ-2. Белоруссия со своей стороны бесплатно передаст Белграду восемь МиГ-29 и два дивизиона комплексов ПВО средней дальности "Бук". Российские истребители будут переданы уже весной этого года, а поставка военной техники из Белоруссии должна завершиться до конца 2018 года.
На прошлой неделе министр обороны Сербии Зоран Джорджевич и замглавы российского военного ведомства Александр Фомин обсудили военное сотрудничество двух стран, уделив особое внимание военно-технической сфере и определив направления взаимодействия между вооруженными силами России и Сербии на 2017 год.
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