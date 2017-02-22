В Госдуме подтвердили намерение России укреплять оборону Сербии

Сербия безвозмездно получит 14 истребителей МиГ-29 от России и Белоруссии. Фото: AFP/Scanpix

Об этом Железняк сказал в интервью, опубликованном в среду, 15 февраля в сербской ежедневной газете "Информер", передает Интерфакс.

"Сербия неизменно привержена политике "защищенного военного нейтралитета" и укрепление ее военно-технического потенциала дает гарантии безопасности народу Сербии и всему сербскому миру. Усиление сербской оборонной мощи является важным фактором в установлении военно-политического баланса в регионе и успешного, а главное мирного преодоления процессов политической турбулентности, которые сейчас происходят на глобальном уровне, в странах Европейского Союза и на Балканах", - сказал Железняк.

Железняк отметил политическую важность развития и модернизации вооруженных сил Сербии, но не стал раскрывать конкретные объемы российской военной помощи.

"Что же касается конкретных наименований, количества и сроков поставок истребителей, танков, другой бронетехники, систем ПВО и иных видов вооружений российского производства, то этот вопрос находится в компетенции соответствующих профессиональных структур. Уверен, что они успешно справятся с модернизацией и техническим оснащением сербской армии", - заявил политик.

В последние месяцы поступают сообщения об активизации военно-технического сотрудничества России и Сербии. В конце декабря стало известно, что Россия безвозмездно передаст Сербии шесть многоцелевых истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 и 30 боевых машин БРДМ-2. Белоруссия со своей стороны бесплатно передаст Белграду восемь МиГ-29 и два дивизиона комплексов ПВО средней дальности "Бук". Российские истребители будут переданы уже весной этого года, а поставка военной техники из Белоруссии должна завершиться до конца 2018 года.

На прошлой неделе министр обороны Сербии Зоран Джорджевич и замглавы российского военного ведомства Александр Фомин обсудили военное сотрудничество двух стран, уделив особое внимание военно-технической сфере и определив направления взаимодействия между вооруженными силами России и Сербии на 2017 год.