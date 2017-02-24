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Парламент Финляндии отклонил гражданскую инициативу против однополых браков

Иллюстративное фото. Фото: Scanpix/AFP
Cегодня 13:52
Рубрика: За рубежом

Парламент Финляндии отклонил гражданскую инициативу против однополых браков, которая была передана депутатам в конце июня. Против петиции проголосовало 120 парламентариев, за петицию – 48.

Обсуждение гражданской инициативы против однополых браков депутаты начали в сентябре прошлого года после открытия осенней сессии. К тому времени документ подписали более 106 000 финских граждан, передает YLE, ТАСС.

Инициативу поддержали парламентарии от партий "Истинные финны" и Христианские демократы. Если бы она была одобрена, то остановила бы реализацию поправок в закон о равноправном браке, которые с 1 марта позволят однополым парам заключать официальный брак, а не просто регистрировать партнерство, как это было раньше.

Законодательные изменения вступают в силу 1 марта 2017 года.

Ирина Киреева
Редактор

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