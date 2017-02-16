На депутата Верховной Рады завели дело о хулиганстве за надпись у посольства ФРГ

Посольство ФРГ в Киеве. Фото: Алексей Гончаренко/Facebook

Прокуратура Киева открыла уголовное производство в отношении депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко за граффити, нанесенное на стену у посольства Германии на Украине.

Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает агентство УНИАН.

Дело открыто по статье "хулиганство", написал Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

8 февраля Гончаренко, входящий в парламентскую фракцию "Блок Петра Порошенко", в знак протеста против высказываний посла Германии Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе разрисовал фрагмент Берлинской стены, которая находится возле посольства Германии в Киеве.

В посольстве инцидент назвали нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях. Президент Украины Петр Порошенко назвал действия Гончаренко неприемлемыми. "Абсолютно неприемлемо подобное поведение народного депутата. Это его частная позиция, она была осуждена, насколько мне известно фракцией ("БПП") и не отражает позицию политической силы", - заявил Порошенко.

Ранее посол Германии на Украине Эрнст Райхель в интервью агентству "РБК - Украина" поставил под сомнение правомерность заявлений Киева о невозможности проведения выборов в Донбассе в нынешних условиях. "Необязательно, что выборы в Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг", - сказал он.

МИД Украины выразил в связи с этим заявлением официальный протест. Сам Райхель впоследствии пояснил, что говорил о создании необходимых условий для проведения выборов на Донбассе. В МИД ФРГ отметили, что в основе решения конфликта на востоке Украине лежат Минские договоренности.