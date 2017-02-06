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Кандидатом в президенты Франции от социалистов стал Бенуа Амон

Бенуа Амон. Scanpix/AFP
Cегодня 07:02
Рубрика: За рубежом

Бывший министр образования Франции Бенуа Амон стал в воскресенье победителем праймериз Социалистической партии и будет выдвинут ее официальным кандидатом на выборах президента страны.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, объявленные в штабе комиссии по проведению праймериз, сообщило в воскресенье, 29 января, агентство ТАСС.

Амон получил 58,65% голосов, тогда как его соперник, бывший премьер-министр Франции Манюэль Вальс уступил ему с результатом в 41,35 %. В первом туре Бенуа Амон опережал Вальса всего на 5%. Подсчеты на данный момент указывают на участие в выборах 1 101 000 избирателей.

Выступивший в прямой трансляции из своего штаба Манюэль Вальс сердечно поздравил Бенуа Амона с победой. "Победа на праймериз придает мне большие силы, чтобы достойно представить интересы избирателей и одержать победу на президентских выборах. Сегодня левые поднимают голову и могут победить", - сказал со своей стороны Бенуа Амон, обращаясь к избирателям. В то же время он признал, что с Манюэлем Вальсом у него "существуют значительные расхождения во взглядах, - однако это не помешает их преодолеть для того, чтобы противостоять подлинным противникам".

"Франции сегодня нужны левые силы, но обновленные новые силы - и вся моя предвыборная кампания была ориентирована именно в этом направлении. Завтра же я начну работу над сплочением социалистов, на налаживание союза с экологами. Нам следует написать новую страницу своей истории", - подчеркнул победитель праймериз. Он предложил образовать союз и лидеру Левой партии Жан-Люку Меланшону.

Андрей Крашевский
Редактор

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