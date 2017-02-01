logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Могерини заявила о разрядке напряженности между Сербией и Косово, но в Белграде настроены пессимистично

Федерика Могерини. AFP/Scanpix
Cегодня 15:52
Рубрика: За рубежом

После прошедших в Брюсселе переговоров лидеров Сербии и Косово глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что стороны согласились разрядить напряженность, но в Белграде дали более сдержанные оценки.

Об этом в среду, 25 января, сообщило издание Politico.

Могерини вызвала в Брюссель лидеров двух государств после недавней серии инцидентов, из-за которой напряженность в отношениях бывших противников возросла достигла угрожающей точки.

"Они обсудили события последних дней, согласились оставить напряженность в прошлом и сосредоточиться на предстоящей работе. Обсуждения между сторонами продолжатся в следующие дни. Мы решили провести несколько раундов диалога на высоком уровне", - говорится в заявлении главы европейской дипломатии, распространенном после переговоров.

Президент Косово Хашим Тачи заявил об удовлетворенности переговорами, потому что Косово "ответило на призывы войны в Сербии призывами к миру и интеграции в ЕС и НАТО". При этом он подчеркнул, что переговоры были тяжелыми и косовские представители ясно дали понять, что "Косово будет выступать в качестве независимого и суверенного государства".

Премьер-министр Сербии Александр Вучич дал более сдержанную оценку, назвав переговоры исключительно тяжелыми, но признав необходимость продолжать диалог. "Встреча закончилась, разговор был тяжелым. Условились взять паузу и попытаться говорить серьезно или не говорить вообще, не высказываясь плохо о противоположной стороне", - приводит слова Вучича агентство ТАСС.

Накануне президент Сербии Томислав Николич после двусторонних консультаций с Могерини отметил, что основная проблема в диалоге между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС заключается в том, что Сербии постоянно навязываются новые обязательства, которые Косово по тем или иным причинам не выполняет.

По его словам, ЕС только на словах занимает нейтральную позицию, а в действительности стоит на стороне Косово. "Это неуклонное продавливание независимости Косово и Метохии на фоне так называемой нейтральной позиции ЕС, которая не применяется ни в одном разговоре", - сказал Николич.

Ситуация на севере региона обострилась в прошедшие выходные, когда из Белграда в Косовска-Митровицу отправился первый за много лет поезд. Событие получило политический резонанс, поскольку косовские албанцы стали минировать железную дорогу на пути следования состава, а также стягивать войска в северную часть города, где их нахождение запрещено соглашениями между Белградом и Приштиной. В связи с угрозами безопасности пассажирам и машинисту власти Сербии приняли решение вернуть поезд обратно в столицу.

После этого последовал обмен резкими заявлениями с обеих сторон, президент Сербии Томислав Николич объявил, что в случае новой резни сербов не только введет войска в автономный край, но и сам вместе с сыновьями пойдет воевать. В ответ в непризнанной республике заговорили о реформировании сил безопасности в полноценную армию.

13 января с резкими заявлениями также выступил глава сербского МИД Ивица Дачич. Поводом для этого стал отказ западных стран осудить встречу премьер-министра Косово Исы Мустафы с представителями трех населенных албанцами самоуправлений Сербии, которых Мустафа назвал "Восточным Косово". "Сербия прилагает огромные усилия, чтобы сохранить мир и стабильность в регионе, но лицемерие и двойные стандарты Сербия больше не может терпеть и не будет", - заявил министр.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 24.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В Ляэне-Вирумаа создадут государственную гимназию
 foto
Стальнухин: продавить тему гражданства в парламенте невозможно
 foto
Совет ERR объявил конкурс на нового руководителя

Зарубежные новости

foto
Декриминализация побоев в России: мнения гражданских активистов и юриста кризисного центра кардинально разошлись
 foto
"АК+": поступает все больше сигналов о новых веяниях в политике США
 foto
Число выживших под завалами отеля в Италии достигло 10 человек