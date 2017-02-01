Могерини заявила о разрядке напряженности между Сербией и Косово, но в Белграде настроены пессимистично

Федерика Могерини. AFP/Scanpix

После прошедших в Брюсселе переговоров лидеров Сербии и Косово глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что стороны согласились разрядить напряженность, но в Белграде дали более сдержанные оценки.

Об этом в среду, 25 января, сообщило издание Politico.

Могерини вызвала в Брюссель лидеров двух государств после недавней серии инцидентов, из-за которой напряженность в отношениях бывших противников возросла достигла угрожающей точки.

"Они обсудили события последних дней, согласились оставить напряженность в прошлом и сосредоточиться на предстоящей работе. Обсуждения между сторонами продолжатся в следующие дни. Мы решили провести несколько раундов диалога на высоком уровне", - говорится в заявлении главы европейской дипломатии, распространенном после переговоров.

Президент Косово Хашим Тачи заявил об удовлетворенности переговорами, потому что Косово "ответило на призывы войны в Сербии призывами к миру и интеграции в ЕС и НАТО". При этом он подчеркнул, что переговоры были тяжелыми и косовские представители ясно дали понять, что "Косово будет выступать в качестве независимого и суверенного государства".

Премьер-министр Сербии Александр Вучич дал более сдержанную оценку, назвав переговоры исключительно тяжелыми, но признав необходимость продолжать диалог. "Встреча закончилась, разговор был тяжелым. Условились взять паузу и попытаться говорить серьезно или не говорить вообще, не высказываясь плохо о противоположной стороне", - приводит слова Вучича агентство ТАСС.

Накануне президент Сербии Томислав Николич после двусторонних консультаций с Могерини отметил, что основная проблема в диалоге между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС заключается в том, что Сербии постоянно навязываются новые обязательства, которые Косово по тем или иным причинам не выполняет.

По его словам, ЕС только на словах занимает нейтральную позицию, а в действительности стоит на стороне Косово. "Это неуклонное продавливание независимости Косово и Метохии на фоне так называемой нейтральной позиции ЕС, которая не применяется ни в одном разговоре", - сказал Николич.

Ситуация на севере региона обострилась в прошедшие выходные, когда из Белграда в Косовска-Митровицу отправился первый за много лет поезд. Событие получило политический резонанс, поскольку косовские албанцы стали минировать железную дорогу на пути следования состава, а также стягивать войска в северную часть города, где их нахождение запрещено соглашениями между Белградом и Приштиной. В связи с угрозами безопасности пассажирам и машинисту власти Сербии приняли решение вернуть поезд обратно в столицу.

После этого последовал обмен резкими заявлениями с обеих сторон, президент Сербии Томислав Николич объявил, что в случае новой резни сербов не только введет войска в автономный край, но и сам вместе с сыновьями пойдет воевать. В ответ в непризнанной республике заговорили о реформировании сил безопасности в полноценную армию.

13 января с резкими заявлениями также выступил глава сербского МИД Ивица Дачич. Поводом для этого стал отказ западных стран осудить встречу премьер-министра Косово Исы Мустафы с представителями трех населенных албанцами самоуправлений Сербии, которых Мустафа назвал "Восточным Косово". "Сербия прилагает огромные усилия, чтобы сохранить мир и стабильность в регионе, но лицемерие и двойные стандарты Сербия больше не может терпеть и не будет", - заявил министр.