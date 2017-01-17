В Кабуле прогремели два взрыва: более 30 погибших

Взрыв в Кабуле. Фото: AFP/Scanpix

Свыше 30 человек погибли и десятки пострадали в результате двух взрывов, прогремевших во вторник в столице Афганистана. Отмечается, что мишенью атаки стали сотрудники афганского парламента.

По последним данным, число погибших в результате двух взрывов, прогремевших 10 января в столице Афганистана, увеличилось до 38 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти, передает ТАСС.

Ранее телеканал TOLO News информировал о 30 погибших и 78 раненых.

Смертник привел в действие взрывное устройство возле правительственного здания на улице Дар-уль-Аман. Еще один взрыв прогремел на той же улице, где взлетел на воздух заминированный автомобиль. Отмечается, что мишенью атаки стали сотрудники афганского парламента.

По неподтвержденным данным, при взрыве погиб глава местной полиции. Ответственность за двойной теракт взяли на себя боевики движения Талибан.