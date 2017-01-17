В Кабуле прогремели два взрыва: не менее 25 погибших

Взрыв в Кабуле. Фото: AFP/Scanpix

По меньшей мере 25 человек погибли и 70 пострадали в результате двух взрывов, прогремевших во вторник в столице Афганистана. Отмечается, что мишенью атаки стали сотрудники афганского парламента.

Об этом во вторник, 10 января, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera и агентство Agence France-Presse.

Смертник привел в действие взрывное устройство возле правительственного здания на улице Дар-уль-Аман. Еще один взрыв прогремел на той же улице, где взлетел на воздух заминированный автомобиль. Отмечается, что мишенью атаки стали сотрудники афганского парламента.

По неподтвержденным данным, при взрыве погиб глава местной полиции. Ответственность за двойной теракт взяли на себя боевики движения Талибан.