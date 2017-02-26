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Иракские военные отбили у ИГ несколько деревень к югу от Мосула

Иракский спецназ на подступах к Мосулу. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 16:28
Рубрика: За рубежом

Иракские военные заявили об освобождении нескольких деревень к югу от Мосула от боевиков "Исламского государства". Масштабное наступление на город - последний крупный оплот ИГ в стране - началось на рассвете.

Ранее стало известно, что иракские правительственные войска практически окружили западную часть города, находящуюся под контролем джихадистов. Тем временем авиация коалиции под руководством США наносит удары по ИГ с воздуха, передает Русская служба Би-би-си.

О начале операции в воскресенье утром в телевизионном обращении объявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

В январе правительственные войска отбили восточную часть Мосула. Однако, по словам военных, вытеснить боевиков из западной части будет сложнее - из-за узких улиц.

"Битва за Мосул была бы трудной для любой армии мира", - сказал в воскресенье командующий силами коалиции, генерал-лейтенант Стивен Таунсенд.

ООН выразила обеспокоенность судьбой мирных жителей, находящихся в Мосуле: по некоторым сообщениям, их число может составлять около 650 тыс. человек. Ранее над западной частью города были разбросаны листовки с предупреждением о готовящемся наступлении.

По данным детской благотворительной организации Save the Children, в Мосуле могут находиться до 350 тысяч детей.

"Перед детьми на западе Мосула сейчас стоит ужасный выбор: бомбы, перекрестный огонь и голод, если они останутся, или казнь и снайперы, если попытаются сбежать", - сказал глава отделения организации в Ираке Маурицио Криваллеро.

Координатор ООН по гуманитарной помощи в Ираке Лиз Гранд в субботу сказала Би-би-си, что "все участники конфликта делают все, что в их силах, чтобы мирные жители пережили столкновение, чтобы они выжили".

"Нет ничего важнее в кампании по возвращению западного Мосула", добавила она.

Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека потребовало от иракских властей расследовать происхождение появившихся в интернете роликов, датированных концом прошлого года на которых люди в форме иракских солдат на улицах города мучают пленных экстремистов.

Пока доказать подлинность видеозаписей не удалось. В правительстве обещали провести расследование.

Надежда Берсенёва
Редактор

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