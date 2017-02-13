Франсуа Фийон: приношу извинения, но из гонки не выйду

Франсуа Фийон. Фото: AFP/Scanpix

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон извинился перед страной за скандал, в который оказалась замешана его жена Пенелопа, однако подтвердил свое намерение участвовать в выборах.

"Я терплю неслыханные и невиданные за все годы существования Пятой республики нападки. Трудоустройство моей супруги было абсолютно оправданно", – воскликнул бывший глава правительства на пресс-конференции, передает Би-Би-Си.

Фийона обвинили в том, что он, будучи депутатом, оформил жену на должность помощника, и она получала из бюджета зарплату за работу, которую якобы не делала: Пенелопа зарабатывала 3677 евро в месяц (после вычета налогов).

В понедельник правоцентрист Фийон признал, что в политике крайне важно признавать свои ошибки.

"Привлекать членов семьи к работе – это практика, которую французы ныне отвергают. Я глубоко сожалею об этом и приношу свои извинения французам", – добавил бывший председатель правительства.

Газета Canard Enchaîné ранее сообщила, что Пенелопа Фийон заработала около 500 000 евро, работая в качестве помощника собственного мужа в парламенте в период с 1998 по 2002 годы.

При этом СМИ установили, что у нее не зарегистрирован парламентский пропуск на указанный в публикации срок.

Ранее некоторые наблюдатели ожидали, что на сегодняшней пресс-конференции экс-премьер может отказаться от своих президентских амбиций.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля.

Как показали опросы агентства Opinionway, после подмочившего репутацию Фийона скандала левоцентрист Эммануэль Макрон неожиданно вырвался в лидеры избирательной гонки: у него есть все шансы обойти правую националистку Марин Ле Пен во втором туре.

Согласно тому же опросу, кандидат "Республиканцев" пришел бы в первом туре лишь третьим.