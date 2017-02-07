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Война петиций: в Великобритании собирают подписи в поддержку и против визита Дональда Трампа

Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 21:36
Рубрика: За рубежом

Новая петиция с призывом в поддержку предстоящего государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, появившаяся во вторник на сайте британского парламента, уверенно преодолела отметку в 100 тысяч подписей, а открытое два дня назад обращение за понижение статуса этого визита подписали свыше полутора миллиона человек.

"Дональда Трампа следует пригласить совершить государственный визит, потому что он является лидером свободного мира, а Соединенное Королевство — это страна, которая поддерживает свободу слова и не считает, что людям, которые выступают против нашей точки зрения, надо заткнуть рот", - сказано в петиции, открытой в поддержку визита, передает ТАСС.

Эта петиция является альтернативной по отношению к прямо противоположному призыву о понижении статуса визита нового главы Белого дома с государственного на официальный, также размещенному на сайте парламента, но только двумя днями ранее, и собравшему на данный момент 1 млн 724 тыс. подписей.

Британский парламент рассмотрит обе петиции 20 февраля.

В тексте петиции за понижение статуса визита указано, что "Дональду Трампу должен быть позволен въезд в Великобританию в качестве главы администрации США, однако он не должен быть приглашен с официальным государственным визитом". По мнению ее автора, "хорошо задокументированные женоненавистнические и вульгарные" высказывания американского президента "лишают его права быть принятым Ее Величеством королевой (Елизаветой II) или принцем Уэльским".

"По этой причине в течение своего президентства Дональд Трамп не должен быть приглашен в Соединенное Королевство с официальным государственным визитом", - говорится в тексте электронного документа.

Приглашение королевы Елизаветы II посетить Великобританию с государственным визитом было передано президенту США Дональду Трампу премьер-министром Великобритании Терезой Мэй во время ее визита в США на прошлой неделе. Государственный визит в Великобританию предполагает обязательную встречу с королевой.

Накануне МИД Великобритании, а также представители других министерств подтвердили, что визит президента США в страну состоится, несмотря на петицию.

Андрей Крашевский
Редактор

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