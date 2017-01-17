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ЕСПЧ обязал школьниц-мусульманок в Швейцарии посещать общие с мальчиками уроки плавания

Иллюстративное фото. Postimees/Scanpix
Cегодня 15:55
Рубрика: За рубежом

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что посещение школьницами-мусульманками уроков плавания вместе с мальчиками не нарушает право на свободу вероисповедания, говорится в коммюнике суда, распространенном во вторник.

Жалобу в суд направили двое истцов, имеющих двойное гражданство – Швейцарии и Турции. Азиз Османоглу и Сехабат Кочабаш отказывались отправлять своих дочерей на подобные уроки в бассейн из соображений религиозного характера, передает Интерфакс.

Истцы исчерпали все средства внутренней защиты, обратившись в суды Швейцарии: там их жалоба так и не была удовлетворена. Впоследствии Османоглу и Кочабаш направили иск в ЕСПЧ, ссылаясь на статью 9 Европейской конвенции по правам человека (свобода мысли, совести и религии).

В свою очередь, ЕСПЧ пришел к выводу о том, что религиозные запреты не являются оправданием для пропуска уроков в школе. В коммюнике суда отмечается, что швейцарские власти имеют право требовать от учеников полного выполнения школьной программы для успешной интеграции детей в общество.

Ирина Киреева
Редактор

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