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В Германии задержан вероятный сообщник берлинского террориста

Цветы и свечи на рождественском рынке в Берлине. Фото: SIPA/Scanpix
Cегодня 16:43
Рубрика: За рубежом

Немецкая полиция задержала вероятного пособника Аниса Амри, устроившего теракт в Берлине 19 декабря.

Подозреваемым является 40-летний тунисец, проживающий в немецкой столице. Его имя не разглашается, передает Lenta.ru со ссылкой на Spiegel Online.

Выходец из Северной Африки был задержан в среду, 28 декабря, в ходе спецоперации в районе Темпельхоф. В настоящее время прокуратура рассматривает вопрос о выдаче ордера на арест подозреваемого.

Главный подозреваемый в исполнении теракта в Берлине Анис Амри был застрелен итальянскими полицейскими 23 декабря в городе Сесто-Сан-Джованни (провинция Милан).

Амри родился в Тунисе в 1992 году, в Германию он приехал в июле 2015 года. В феврале этого года он попал в поле зрения правоохранительных органов. Спецслужбы подозревали его в связях с международной террористической группировкой "Исламское государство".

19 декабря в Берлине грузовик, управляемый, по данным полиции Амри, совершил наезд на посетителей уличного рождественского базара. Водитель скрылся. Жертвами происшествия стали 12 человек, 48 были ранены. Власти Германии признали случившееся терактом.

Виктор Сольц
Редактор

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