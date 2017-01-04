В Германии задержан вероятный сообщник берлинского террориста

Цветы и свечи на рождественском рынке в Берлине. Фото: SIPA/Scanpix

Подозреваемым является 40-летний тунисец, проживающий в немецкой столице. Его имя не разглашается, передает Lenta.ru со ссылкой на Spiegel Online.

Выходец из Северной Африки был задержан в среду, 28 декабря, в ходе спецоперации в районе Темпельхоф. В настоящее время прокуратура рассматривает вопрос о выдаче ордера на арест подозреваемого.

Главный подозреваемый в исполнении теракта в Берлине Анис Амри был застрелен итальянскими полицейскими 23 декабря в городе Сесто-Сан-Джованни (провинция Милан).

Амри родился в Тунисе в 1992 году, в Германию он приехал в июле 2015 года. В феврале этого года он попал в поле зрения правоохранительных органов. Спецслужбы подозревали его в связях с международной террористической группировкой "Исламское государство".

19 декабря в Берлине грузовик, управляемый, по данным полиции Амри, совершил наезд на посетителей уличного рождественского базара. Водитель скрылся. Жертвами происшествия стали 12 человек, 48 были ранены. Власти Германии признали случившееся терактом.