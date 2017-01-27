ФОТО и ВИДЕО: в Мельбурне автомобиль врезался в толпу пешеходов, есть погибшие

Легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов на оживленной улице в центре Мельбурна. По меньшей мере три человека погибли и 20 получили ранения. Полиция штата Виктория заявила, что водитель действовал намеренно, но при этом власти не считают случившееся терактом.

Водитель был арестован, передает Би-Би-Си. Он "намеренно врезался в толпу", сказал журналистам глава полиции штата Виктории Стюарт Бейтсон.

Полиция сообщила, что один из трех погибших – маленький ребенок.

Согласно заявлению полиции, управлявшему автомобилем мужчине – 26 лет, он раньше привлекался к ответственности за насилие по отношению к членам семьи. Ранее в пятницу он участвовал в ножевой атаке в другой части города. Кроме того, водитель взял в заложницы женщину, которой удалось сбежать из его автомобиля.

Полицейские стреляли в человека за рулем автомобиля, и он получил ранения, которые не угрожают жизни.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени (3 утра по Гринвичу) на оживленному перекрестке на пересечении Бурк-стрит и Квин-стрит.

"По нашей информации, этот мужчина сделал несколько кругов на Флиндерс-стрит и Свонстон-стрит, повернул налево к торговому центру на Бурк-стрит и намеренно въехал в толпу, а затем продолжил ехать по пешеходной зоне, врезаясь в людей", – сообщил Стюарт Бейтсон.

Полиция перекрыла центр города и приостановила движение общественного транспорта.

В Мельбурне сейчас проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, и в городе сейчас намного больше туристов. Согласно полиции, этот инцидент не отразится на работе теннисного турнира.