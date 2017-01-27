logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

ФОТО и ВИДЕО: в Мельбурне автомобиль врезался в толпу пешеходов, есть погибшие

Cегодня 07:06 Обновлено 09:15
Рубрика: За рубежом

Легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов на оживленной улице в центре Мельбурна. По меньшей мере три человека погибли и 20 получили ранения. Полиция штата Виктория заявила, что водитель действовал намеренно, но при этом власти не считают случившееся терактом.

Водитель был арестован, передает Би-Би-Си. Он "намеренно врезался в толпу", сказал журналистам глава полиции штата Виктории Стюарт Бейтсон.

Полиция сообщила, что один из трех погибших – маленький ребенок.

Согласно заявлению полиции, управлявшему автомобилем мужчине – 26 лет, он раньше привлекался к ответственности за насилие по отношению к членам семьи. Ранее в пятницу он участвовал в ножевой атаке в другой части города. Кроме того, водитель взял в заложницы женщину, которой удалось сбежать из его автомобиля.

Полицейские стреляли в человека за рулем автомобиля, и он получил ранения, которые не угрожают жизни.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени (3 утра по Гринвичу) на оживленному перекрестке на пересечении Бурк-стрит и Квин-стрит.

"По нашей информации, этот мужчина сделал несколько кругов на Флиндерс-стрит и Свонстон-стрит, повернул налево к торговому центру на Бурк-стрит и намеренно въехал в толпу, а затем продолжил ехать по пешеходной зоне, врезаясь в людей", – сообщил Стюарт Бейтсон.

Полиция перекрыла центр города и приостановила движение общественного транспорта.

В Мельбурне сейчас проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, и в городе сейчас намного больше туристов. Согласно полиции, этот инцидент не отразится на работе теннисного турнира.

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 19.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
"Инсайт": государство готово помочь бездомным, но многие бомжи хотят получить все и сразу
 foto
Эстонские силовики обеспокоены числом смертей от передозировок наркотиками
 foto
"Инсайт": автобус-робот в центре Таллинна — в случае аварии виновником будет человек

Зарубежные новости

foto
В Монте-Карло стартует чемпионат мира по авторалли
 foto
Яна Тоом: новый президент Европарламента займет более взвешенную позицию в отношении России
 foto
Тереза Мэй: Великобритания покинет единый рынок ЕС