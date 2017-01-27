В Мельбурне автомобиль врезался в толпу пешеходов: трое погибших

Полиция Австралии. Фото: AFP/Scanpix

Легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов на оживленной улице в центре Мельбурна. По меньшей мере три человека погибли и 20 получили ранения. Полиция штата Виктория заявила, что водитель действовал намеренно, но при этом власти не считают случившееся терактом.

Водитель был арестован, передает Би-Би-Си.

У многих пострадавших тяжелые ранения, они доставлены в больницу. Очевидцы также рассказывают, что видели перевернутую коляску.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени (3 утра по Гринвичу) на оживленному перекрестке на пересечении Бурк-стрит и Квин-стрит.

Полиция перекрыла центр города и приостановила движение общественного транспорта.

В Мельбурне сейчас проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, и в городе сейчас намного больше туристов. Согласно полиции, этот инцидент не отразится на работе теннисного турнира.