Брат лидера КНДР Ким Чен Нам убит в Малайзии

Ким Чен Нам. Фото: Reuters/Scanpix

Ким Чен Нам, старший брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, был убит в аэропорту Малайзии.

Смерть Ким Чен Нама подтвердила полиция Малайзии во вторник, 14 февраля, передает ТАСС.

По словам начальника полиции малайзийского штата Селангор Абдула Самаха Мата, неизвестная женщина подходила в зоне вылета аэропорта Куала-Лумпура к Ким Чен Наму незадолго до его смерти.

Полицейский сообщил, что Ким Чен Нам прибыл в Малайзию 6 февраля, а 13 февраля планировал вылететь в Макао. Он также отметил, что инцидент произошел примерно в 08:00 по местному времени.

Ранее южнокорейский телеканал Chosun, ссылаясь на неназванный источник в правительстве, утверждал, что Ким Чен Нам был убит в результате нападения двух неизвестных женщин с отравленными иглами.

Подозреваемым удалось скрыться.

Ким Чен Нам — старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира. Он долгое время проживал за рубежом, в частности, в Макао.