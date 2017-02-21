СМИ: брат лидера КНДР убит в Малайзии

Ким Чен Нам. Фото: Reuters/Scanpix

С таким утверждением во вторник, 14 февраля, выступило агентство Yonhap, сославшись на неназванные источники и не приведя подробностей, передает ТАСС.

В свою очередь, южнокорейский кабельный телеканал Chosun, ссылаясь на неназванный правительственный источник, утверждает, что Ким Чен Нам был убит в малайзийском аэропорту в результате нападения на него двух неизвестных женщин с отравленными иглами. По данным телеканала, подозреваемым удалось скрыться.

Ким Чен Нам — старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира. Он долгое время проживал за рубежом, в частности, в Макао.