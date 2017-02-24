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Юнкер: ЕС не должен поддаваться давлению США в вопросе увеличения военных расходов

Жан-Клод Юнкер Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 13:48
Рубрика: За рубежом

Глава Еврокомиссии Жан Клод Юнкер заявил, что Евросоюз не будет "прогибаться" под требования США об увеличении военных расходов в рамках Североатлантического договора, передает Reuters.

Два дня назад, на саммите министров обороны стран НАТО, глава Пентагона Джим Мэттис напомнил европейским коллегам о необходимости справедливо разделять военные расходы альянса, передает Regnum.

"Этому американскому требованию уже много, много лет, — заявил Юнкер на конференции по безопасности в Мюнхене. — Я категорически против того, чтобы мы на это пошли".

По словам Юнкера, для Германии увеличение доли военных расходов с существующих 1,22% ВВП до 2% будет означать отсутствие профицита бюджета, что вредно для cовременной политики стабильности.

"Мне не нравится, что наши американские друзья сужают концепцию безопасности до чисто военных расходов", — пояснил Юнкер.

По словам Юнкера, ЕС может гораздо более эффективно тратить деньги.

Требование справедливого распределения военных расходов странами-участниками НАТО озвучивалось президентом США Дональдом Трампом еще в ходе предвыборной кампании и послужило причиной большого недовольства со стороны европейских союзников Соединенных Штатов. 15 февраля данное требование официально подтвердил Министр обороны США.

Надежда Берсенёва
Редактор

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