В России приостановлена продажа непищевой спиртосодержащей продукции

В Иркутской области произошло массовое отравление "Боярышником". Фото: ТАСС/Scanpix

Первоначально ограничение вводится на 30-дневный срок, сообщило в пятницу, 23 декабря, агентство Интерфакс.

Соглашаясь с предложением Роспотребнадзора, глава российского правительства выразил надежду, что ведомство просчитало все последствия такого решения. Он напомнил, что в настоящее время готовятся системные меры, направленные на упорядочение оборота спиртосодержащей жидкости в целом.

"Если вы считаете, что это решение сейчас оправдано, тогда, наверное, нужно принять постановление Роспотребнадзора и Санэпиднадзора, ну и следить за тем, каким образом оно реализуется в преддверии больших новогодних праздников", - сказал Медведев.

Решение о приостановке продажи спиртосодержащих жидкостей принято на фоне массового

отравления суррогатным алкоголем в Иркутске. Пострадавшие стали поступать в больницы с вечера 17 декабря. По предварительным данным, они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт. От отравления "Боярышником" в Иркутске погибли уже более 70 человек, более 30 остаются в больницах города.